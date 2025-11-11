テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナたちとのランチショットを投稿した。狩野アナは「誕生日でも。そうでなくても。集まってはワイワイガヤガヤ」と、同局の後輩である冨田有紀アナ、山本倖千恵アナとのランチショットを公開した。「いつも刺激をもらっています。それぞれ幅広い分野ですくすくにょきにょき成長中。果敢にチャレンジしてたくさん失敗して（大きな声では