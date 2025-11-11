東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値178.15高値178.45安値177.15 179.98ハイブレイク 179.22抵抗2 178.68抵抗1 177.92ピボット 177.38支持1 176.62支持2 176.08ローブレイク ポンド円 終値203.09高値203.24安値201.46 205.51ハイブレイク 204.38抵抗2 203.73抵抗1 202.60ピボット 201.95支持1 200.82支持2 200.17ロ&#1254