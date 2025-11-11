東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.99高値8.99安値8.86 9.16ハイブレイク 9.08抵抗2 9.03抵抗1 8.95ピボット 8.90支持1 8.82支持2 8.77ローブレイク シンガポールドル円 終値118.34高値118.38安値117.65 119.33ハイブレイク 118.85抵抗2 118.60抵抗1 118.12ピボット 117.87支持1 117.39支持2 117.14ローブレイ