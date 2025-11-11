東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6536高値0.6540安値0.6483 0.6613ハイブレイク 0.6577抵抗2 0.6556抵抗1 0.6520ピボット 0.6499支持1 0.6463支持2 0.6442ローブレイク キーウィドル 終値0.5646高値0.5650安値0.5616 0.5693ハイブレイク 0.5671抵抗2 0.5659抵抗1 0.5637ピボット 0.5625支持1 0.5603