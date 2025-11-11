８時５０分に日本国際収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（9月）08:50 予想25000.0億円前回37758.0億円（経常収支) 予想22500.0億円前回24635.0億円（経常収支・季調済) 予想N/A前回1059.0億円（貿易収支)