東京・新宿区で男性に体当たりし、「さらうぞ」などと脅迫したとして、男5人が逮捕されました。【映像】連行される金子容疑者と山口容疑者の様子会社役員の金子功一容疑者（49）と職業不詳の山口隆士容疑者（57）ら5人は、2023年、新宿区の路上で50代の男性に体当たりし、「さらうぞ」などと怒鳴って脅迫した疑いがもたれています。警視庁によりますと男性と5人は仕事で知り合い、男性が関係を断ち切ろうとしたことでトラブ