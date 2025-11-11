陸上自衛隊明野駐屯地（三重県伊勢市）は１０日、航空学校の５０歳代の１佐を同日付で停職５日の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、１佐は昨年３月〜今年１月頃、勤務していた青森駐屯地で７人の部下に対し、作成した資料の内容が不十分だとしてバインダーを机にたたきつけたほか「バカ、アホ、殺す」と暴言を吐き、精神的苦痛を与えたとされる。被害を受けた隊員がハラスメント担当に相談して発覚した。１佐は「深く