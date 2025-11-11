¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè32ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥·¥ã¥á¥ó¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤¦¥È¥­¤òÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¡¢¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÌÌ¡¹¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë