音楽界の伝説的な存在であるボブ・ディラン（84）が、名門バークリー音楽大学より名誉博士号を授与された。同大学はディランを「偉大な音楽の教師であり学び手」と称され、11月5日にはディランに捧げるコンサートが開催された。 【写真】若かりし頃のボブ・ディラン 1959年にミネソタ大学を中退し、音楽活動に専念してきたディランが、米国の教育機関から名誉博士号を受賞したのは、1970年のプリンストン