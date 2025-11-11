＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター【映像】豊昇龍の背中に異変？ 初日からの“変化”横綱昇進5場所目で、横綱として初の賜杯を目指す豊昇龍（立浪）は初日、前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）に通算9個目となる金星を配給する形で黒星スタート。負けられない2日目、初日とは異なる様子で土俵に臨んだ豊昇龍に気づいた一部ファンが「背中が…」「まだ2日目なのに」「背中大丈夫か？」などざわつく一幕があ