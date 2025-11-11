東京・葛飾区でマンションの一室が焼ける火事があり、女性が死亡しました。この部屋に住む40代の女性と連絡が取れていません。【映像】黒くなったマンションのベランダ午前2時すぎ、葛飾区亀有の15階建てマンションで「煙が出ている」と119番通報がありました。ポンプ車など21台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、5階の一室約30平方メートルが焼けました。警視庁などによりますと、この火事で焼け跡から女性