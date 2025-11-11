ゆりかもめは、開業30周年記念企画を実施する。QR一日乗車券（30円・小児同額）を11月15日から21日まで販売する。利用日は11月22日から24日までのいずれか1日。販売場所は「ゆりかもめEnjoy Pass」と「my route」アプリ上で、当日の販売は行わない。販売数に限りがある。イメージキャラクター「ゆりな」の最終版となる新ビジュアルを掲出するほか、記念動画の公開、記念誌デジタル版を公開する。