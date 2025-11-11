けさ午前５時１０分頃、米沢市李山地内で男性がクマ１頭に襲われました。警察によりますと、襲われたのは７０代の男性で、自分で１１０番通報したということです。被害男性は「歩いていたら柿の木の下にあるヤブから急に熊が出てきた」などと話しています。けがの程度はわかっていませんが、意識はあるということです。現場は諏訪神社から西に約250メートル付近で、クマの体長は約80センチ。