「隙をみせた途端にもやし泥棒」【話題のポスト】125.1万回表示の?素早すぎるチワワ?を見るそんなつぶやきと共にX上に投稿された画像が、話題になっている。2025年9月6日、Xユーザーの「えちごやとちわわ」（＠echigoyamoke）さんが冒頭のつぶやきと共に投稿したのは?犯行現場?を激写した1枚の写真。抱っこされているチワワが、卓上のもやしを目にも止まらぬ速さで、強奪している。この?もやし泥棒?は、玉緒さん。5歳の女の子だ。