¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÎý½¬»î¹ç¡¢¹­Åç£±£±¡Ý£±£´ÆüËÜÂåÉ½¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë´ÓÏ½¤ÎÂÇ·â¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¹­Åç¡¦ºäÁÒ¾­¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡Ö£³ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼ÂÀï¤Ç»î¤·¤Ä¤Ä¡¢Åê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¡££²ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿»°²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¶ùÅÄ¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¡££²»àËþÎÝ¤Ç½ä¤Ã¤¿»Í²ó¤â¡¢ºÆ¤Óº¸ÏÓ¤«¤éÃæ