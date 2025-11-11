爆発のあった観光名所「ラール・キラー（赤い城）」の地下鉄駅付近＝10日、ニューデリー/Sanjeev Verma/Hindustan Times/Getty Images（CNN）インド首都ニューデリーの旧市街で10日、観光名所「ラール・キラー（赤い城）」の地下鉄駅付近で車が爆発し、少なくとも10人が死亡した。地元の病院の医師によると、爆発で30人以上が「重傷」を負った。「多くは回復に向かっていない」という。爆発の原因は明らかになっていない。治安維持