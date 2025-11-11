日本野球機構は10日、2025年度のコミッショナー特別表彰、連盟特別表彰の受賞者を発表した。▼コミッショナー特別表彰特別賞：石井大智（阪神）▼セ・リーグ連盟特別表彰最優秀監督賞：藤川球児（阪神）カムバック賞：大野雄大（中日）▼パ・リーグ連盟特別表彰最優秀監督賞：小久保裕紀（ソフトバンク）なお、受賞者は11月26日（水）に開催される「NPB AWARDS2025 supported byリポビタンD」で表彰が行われる。