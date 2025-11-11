ロッテの廣畑敦也はプロ4年目の今季、8試合・7回2/3を投げ、0勝1敗、5.87と一軍に定着できなかった。廣畑は今季に向けて、自主トレは「基本的に思い切り投げない」ことをテーマに取り組んだ。「思い切り投げないというのはおかしいですけど、ちゃんと力を伝えて投げるのは大切にしているので、そこだけは大切にして今年の自主トレから継続してやってきて、それが今いい状態につながっているかなと思います」と分析した。春季