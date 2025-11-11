軽いボール、重いボール…小学生に本物の打撃技術を身につけさせる工夫高反発素材を使った一般用複合型バットの使用が、2025年から学童野球の公式戦で使用禁止となった中、重要なのは、バットの性能に頼らない“本物の打撃技術”を小学生に伝えていくことだ。学童野球の強豪チームでは、どのようなバッティング指導をしているのか。全国でも結果を残す指導者が語る練習法には、飛距離向上と確実性を両立させるヒントがある。・高