“S”の概念を変えて進化するフラッグシップレクサスは2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催の「ジャパンモビリティショー2025」において、次世代フラッグシップモデル「LSコンセプト」を世界初公開しました。LSコンセプトは、レクサスのフラッグシップセダン「LS」の名を冠しながら、ミニバンというボディ形状、さらに6輪という大胆な構造で多くの人々を驚かせました。【画像】超いいじゃん！ これがレクサ