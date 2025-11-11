ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【つるや】アクセル A40 ドライバー アクセル生誕40周年の集大成モデルだそうです！ 今年の夏も暑すぎた！ラウンド後半まで体力がもたず、きちんとフィッティングしたドライバーも重く感じてしまいます。そんなとき軽めのドライバーを打つ機会があって「体力