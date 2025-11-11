80代母の資産は現預金だけで3億5,000万円にのぼります。月500万円の赤字が続く会社からは、姉夫婦が月100万円の役員報酬を受け取っています。50代の次女は「母の財産を守り、争いを避けたい」と考えていますが、姉夫婦の行動や過去の3,000万円の持ち出し問題もあり、感情と法的権利が複雑に絡み合っています。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。ご相談者の背景相続の相談には、単に財産の多寡だけ