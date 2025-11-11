11日（火）は北海道は平地でも雪の積もるところがありそうです。朝晩は各地で底冷えになるでしょう。＜11日（火）の天気＞北日本では冬型の気圧配置が続き、東日本や西日本は、大陸から張り出す高気圧に覆われてきています。朝にかけて、北海道は、内陸部を中心に平地でもうっすら雪の積もるところがありそうです。北陸では、前日から冷たい雨の降っているところがあります。北海道〜北陸では、凍てつくような冷え込みになっている