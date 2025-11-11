アメリカのトランプ大統領は、自身の演説を恣意的に編集したとして、イギリス公共放送BBCに番組の撤回と謝罪などを求める書簡を送りました。応じなければ、およそ10億ドルの損害賠償を求めて提訴すると警告しています。BBCによりますと、トランプ氏の弁護士は10日までにBBCに書簡を送り、放送された番組と同じように目立つ形での撤回、謝罪、そして適切な補償の支払いを求めたということです。アメリカ東部時間の14日午後5時までに