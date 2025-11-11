政治団体「NHKから国民を守る党」が記者会見を開き、党首の立花孝志容疑者の逮捕を巡って陳謝した。斉藤健一郎参院議員：関係各所お騒がせをし、ご心配をおかけしている皆さまに心よりおわび申し上げます。名誉毀損の疑いで立花容疑者が逮捕・送検されたことについて、NHK党の斉藤参議院議員は「事実関係の詳細を慎重に確認している段階だ」と述べた。自民党との院内会派に「影響は何もない」またNHK党としては「法令に基づき冷静