¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥­¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢£Ï£Ë¡©¡×¤ÎÂè33²ó¤¬11·î12Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤¤Á¬ÂÀÏº¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¥È¥­Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥­Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é