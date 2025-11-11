私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友、サツキさんはよく私たち親子を遊びに誘ってくれます。けれど私に運転させてガソリン代や駐車場代は出し渋り、お礼の一言もありません。一方で新しく知り合ったママ友のナオさんは、いたって常識的な人。3組の親子でふれあい動物園に出かけたところ、かかった費用を精算した上でお礼も渡してくれました。息子のレンくんとうちのカズマもとても仲良く