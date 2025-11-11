日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？今大会で3年ぶりのツアー7勝目を挙げた畑岡奈紗が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を1673.62ptとして、23位から11位に浮上した。今季2勝の山下美夢有は単独3位で230ptを加算し、3位から2位（2769.86pt）にランクアップ。1位のジーノ・ティティクル（タイ）とは約797pt