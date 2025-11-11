＜Dormy Ladies Cup事前情報◇10日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞先週7日までJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の最終プロテストに合格した22歳の千田萌花（ちだ・もえか）が、11日に行われるマイナビネクストヒロインツアー（以下、ネクヒロ）今季第16戦に出場する。【写真】あどけない！トップ合格の現役JK・伊藤愛華6度目の挑戦で試練を乗り越えた直後