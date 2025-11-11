滋賀県大津市内の道路で、体長約1メートルのクマが目撃され、警察が警戒を呼び掛けています。警察によりますと、11日午前3時10分ごろ、大津市伊香立北在地町にある道路で、車で通行していた男性がライトで照らされたクマを発見、その後クマは北西の山手の方へ立ち去ったということです。クマは体長が約1メートルで、現場の直径1キロ以内には小学校や中学校もあるということです。警察は住民に注意を呼び掛けるとともに、警