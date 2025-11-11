インドの首都ニューデリーの観光名所「赤い城」の近くで車が爆発し、8人が死亡しました。【映像】焼け焦げた車や周囲の様子ニューデリーの世界遺産「赤い城」として知られる「ラール・キラー」に近い地下鉄の駅の側で10日、車が爆発し、周辺の車両や通行人が巻き込まれました。地元メディアなどによりますと、少なくとも8人が死亡し、20人がけがをしたということです。爆発した車は赤信号で速度を落としていて、3人が乗っ