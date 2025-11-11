【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの乙狩 アドニス「Far Away Song」がフルサイズで配信開始。ファンからの惜しみない優しさと笑顔で強くなれたことへの感謝を歌った、愛のあるテイストの楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-「Far Away Song」作詞：松井 洋