プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新。モノトーンのウェア姿を披露した。「夏から冬に早替わりだ」園田選手は、「夏から冬に早替わりだ」といい、黒いミニスカートのウェアを着用し、ラケットとボールを手にした姿を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白いサンバイザーをつけ、黒い半袖トップスと黒いミニスカートのテニスウェアを披露。ラケットとボールを手に、サー