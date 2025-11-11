車の駐車場所をめぐるトラブルが殺人未遂事件に発展しました。被害者は車のボンネットにしがみつきながら110番しました。 警察によりますと現場は三重県伊賀市柘植町の名阪国道上り伊賀サービスエリアの駐車場です。10日午後9時ごろ、「駐車場所について相手と口論になり、相手の車のボンネットにしがみついている」と男性（46）から110番がありました。 駆け付けた警察官が男性（46）から話を聞くと、駐車場所