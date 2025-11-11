【本日の見通し】ドル円はしっかりの動きも、１５４円台半ばからの買いに慎重 昨日（現地時間９日夜）に上院でつなぎ予算の採決に向かうための手続きに関する動議が可決され、史上最長となった米連邦政府機関閉鎖の解除が見えてきたことでドル円はしっかりの展開。この後本会議での採決を経て下院に回り、下院での採決を経て大統領が署名することで、つなぎ予算が成立し、連邦政府機関の閉鎖が解除される。早ければ現地