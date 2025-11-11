東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.15高値154.25安値153.36 155.37ハイブレイク 154.81抵抗2 154.48抵抗1 153.92ピボット 153.59支持1 153.03支持2 152.70ローブレイク ユーロドル 終値1.1557高値1.1583安値1.1541 1.1622ハイブレイク 1.1602抵抗2 1.1580抵抗1 1.1560ピボット 1.1538支持1 1.1518支持2 1.1496ロ&#12