こんな方法あり？爪楊枝１本でくるりと皮剥き 包丁での皮剥きが苦手な方は多いのでは？ そんな時に試して欲しい、手でくるりと剥いちゃう裏ワザ。もしかしたらピーラーを使うよりも手軽で簡単かもしれない！ そんな方法をご紹介します。 「きもちいい〜！」と喜びの声多数！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「本当にむけるの？と思ったけれど成功した」「キレイにむけた！」「たのしい〜！」など驚きの声がた