文化庁はきょう、射水市の放生津八幡宮祭の曳山・築山行事、通称・新湊曳山祭をユネスコ無形文化遺産に加えるよう、評価機関が勧告したと発表しました。文化庁によりますと、事前審査を行ったユネスコ評価機関は、日本が去年「山・鉾・屋台行事」として追加申請していた、射水市の放生津八幡宮祭の曳山・築山行事など、国内4つの祭りを、ユネスコ無形文化遺産に登録するよう勧告しました。来月8日からインドのニューデリ