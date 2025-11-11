― ダウは381ドル高と続伸、米連邦政府機関の閉鎖解除に向けた動きを好感 ― ＮＹダウ 47368.63 ( +381.53 ) Ｓ＆Ｐ500 6832.43 ( +103.63 ) ＮＡＳＤＡＱ 23527.17 ( +522.64 ) 米10年債利回り4.117 ( +0.021 ) ＮＹ(WTI)原油 60.13 ( +0.38 ) ＮＹ金 4122.0 ( +112.2 ) ＶＩＸ指数17.60 ( -1.48 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51275 ( +225 ) シカゴ日経22