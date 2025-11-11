札幌市清田区美しが丘にある団地の一室で殺人未遂事件があり38歳の女が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは札幌市清田区美しが丘4条6丁目の無職・佐藤愛容疑者38歳です。11月11日午前１時前、警察に「彼氏を殺しそう来てください」と通報がありました。佐藤容疑者は自宅で、札幌市北区に住む交際相手の男性（57）の首を両手で締めた疑いです。男性は抵抗し、首には手で絞められたあとが残りましたが、軽傷です。警察