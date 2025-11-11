中国のSNS・小紅書（RED）に9日、神戸を訪れた中国人女性の体験談が投稿された。投稿者の25歳の女性によると、女性と同行者が8日に兵庫県神戸市のメリケンパークで写真を撮影していたところ、日本人のおじいさんが突然話しかけてきた。女性らは日本語があまり話せなかったが、だいたいの意味は「（その場でプリントできる）インスタントカメラで写真を撮ってあげる」ということだった。女性は「その時、私はものすごく警戒して、無