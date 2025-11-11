フジテレビ系バラエティ特番『異次元すぎて衝撃＆大爆笑! やりすぎ大富豪』が、きょう11日(19:00〜)に放送される。(左から)山崎弘也、柴田英嗣世界各国の“大富豪”たちの、常識では考えられない金銭感覚と驚きの暮らしぶりを紹介する同番組。今回取り上げるのは激レア大谷翔平グッズを数百点集める熱狂ファン、永遠の美しさを求め数十億円を費やす88歳女性、そしてアラブの大富豪が1兆円以上をかけて没頭する驚がくの趣味など。さ