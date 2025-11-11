ゾヤ・スコロパデンコさん（本人提供）ウクライナ出身の父を持ち、北海道弟子屈町で少年時代を過ごした昭和の大横綱大鵬。その強さと優しさ、「文化の架け橋となる力」に引かれたというウクライナ人画家ゾヤ・スコロパデンコさん（47）が、弟子屈町で大鵬を題材にした個展を開いた。スコロパデンコさんは戦禍の故郷を思いつつ「作品を通して暗闇を照らし、尊厳と希望をもたらしたい」と話す。（共同通信＝尾碕明）大鵬を知った