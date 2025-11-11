東京のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、タイ警察の幹部らが日本の警察当局との捜査協力を図るため、先ほど羽田空港に到着しました。この事件は、母親に連れられて来日したタイ国籍の12歳の少女を違法に働かせたとして、東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之容疑者が労働基準法違反の疑いで逮捕されたものです。タイ警察は、人身取引などの実態解明に向け日本側との捜査協力を図るため、幹部