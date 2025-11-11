西武は10日、ドラフト4位・（東北福祉大）堀越啓太投手の入団交渉を行ったと発表した。堀越は球団を通じて「指名あいさつのときから、少しずつ実感が湧いてきています。改めて、チームに貢献できるようにがんばろうという気持ちが強まりました。憧れの場所であるベルーナドームのマウンドを目指し、ファンの皆さんからも信頼してもらえる投手になりたいです。自分が子どものころにベルーナドームに通ったように、今度は自分の