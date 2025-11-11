ビジュアル系バンド「NoGoD」のギターを担当しているIyoda Koheiが10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。約1カ月間の入院を終え、音楽活動を再開することを発表した。 【写真】病室で点滴の管を着けたままギターを弾くIyoda Iyodaは、2025年10月11日に行われたNoGoDのライブ中に倒れ、緊急搬送されていた。倒れた2日後の13日に、自身のXで「小脳出血」（脳内出血の一種）と診断された事を告白。症状につ