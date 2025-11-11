大阪・関西万博のシンボルだった大屋根リングの木材が能登の復興支援住宅に生まれ変わる。 【写真】夜の姿も印象的だった大屋根リング 大屋根リングの一部の木材が、能登半島地震や豪雨により被災した石川県珠洲市に無償譲渡、ブルーオーシャンドームの設計も手掛けた坂茂氏らの協力により、復興公営住宅の建設資材として使用されることが決まった。未だ完全な姿で残してほしいとの声も多く残るが、解体された