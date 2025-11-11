秋ドラマも後半へ突入。初回から話題と注目をかっさらった夏帆＆竹内涼真主演のTBSドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が、遊び心とテンポよい演出、キャスト陣たちの好演とすべてがバッチリかみ合い、勢いを増したまま突き進んでいる。勝男と鮎美の先に待つのが元サヤ、友情、旅立ちといずれにしても、「人は完ぺきじゃなくてもいい」と応援したくなるドラマになりそうだ。【写真】大人に響きすぎるドラマ『じゃあつく』第5