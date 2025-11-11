今年１月にデビューした秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ（レイン・ツリー）」の市原紬希（つむぎ）が、飛躍の時を迎えた。１０月２９日リリースの３枚目デジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」で表題曲の歌唱メンバーに初選抜。デビューからもうすぐ１周年。先の見えない下積み生活も経て、活躍のチャンスが巡ってきている。穏やかな空気をまとう中に、時折見せる真っすぐな瞳には