金沢の「山側環状」最後のボトルネックに挑む国土交通省 金沢河川国道事務所が2025年11月より、金沢東部環状道路の「森本トンネル」掘削工事に着手。4日に安全祈願祭も執り行われ、準備が整ったとしています。21世紀に開通した金沢および近郊に通じる幹線道路の“最後のボトルネック”を解消します。 【45kmも信号ナシ】これがスゴイ道路の「最後のボトルネック」です（地図／画像）金沢には市街の外縁部を1周する計画の幹線道